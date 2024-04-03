Пучинкин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пучинкин Петр Савастьянов
Мать: Пученкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пучинкина Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Пучинкина Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Пучинкина Варвара Сергеевна
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 86 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно