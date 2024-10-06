Сенюшкин Семён Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Офентьев Фома Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1903
Рождение ребёнка
25.06.1904
Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Сенюшкина) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна
Рождение ребёнка
04.02.1907
Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна
Рождение ребёнка
23.03.1909
Сын: Сенюшкин Александр Семенович
Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна
Рождение ребёнка
26.02.1911
Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна