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Сенюшкин Семён Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Офентьев Фома Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1904

Сын: Сенюшкин Павел Семенович

Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Сенюшкина) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна

Рождение ребёнка
04.02.1907

Сын: Сенюшкин Федор Семенович

Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1909

Сын: Сенюшкин Александр Семенович

Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1911

Сын: Сенюшкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Сенюшкина (Кисимова) Евдокия Зотьевна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

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