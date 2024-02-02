Стороженко Иван Иванович
Место рожденияс.Лобойково Усть-Медведицкоо округа обл.Войска Донского
Дата рождения19.02.1871
Дата смерти04.02.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1871
с.Лобойково Усть-Медведицкоо округа обл.Войска Донского
Крещение
20.02.1871
Покровская ц. сл. Даниловка
Восприемники: Игнатий Семёновв Стороженко и Агафья Трофимова Войтова
Бракосочетание
18.01.1891
Троицкая церковь с. Лобойково
Рождение ребёнка
03.10.1905
Сын: Стороженко Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Стороженко Ирина Георгиевна
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Стороженко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Стороженко Ирина Георгиевна
с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Гончарова Стороженко Василиса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Стороженко Ирина Георгиевна
Смерть
04.02.1941
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость 72