Стороженко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтороженко Иван Иванович

Стороженко Иван Иванович

avatar

Место рождения

с.Лобойково Усть-Медведицкоо округа обл.Войска Донского

Дата рождения

19.02.1871

Дата смерти

04.02.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1871

Отец: Стороженко Иван Семёнов

Мать: Стороженко Анастасия Логинова

с.Лобойково Усть-Медведицкоо округа обл.Войска Донского
Крещение
20.02.1871
Покровская ц. сл. Даниловка
Восприемники: Игнатий Семёновв Стороженко и Агафья Трофимова Войтова
Бракосочетание
18.01.1891

Жена: Стороженко Ирина Георгиевна

Троицкая церковь с. Лобойково
Рождение ребёнка
03.10.1905

Сын: Стороженко Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Стороженко Ирина Георгиевна

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Стороженко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Стороженко Ирина Георгиевна

с. Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Стороженко Иван Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Стороженко Василиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Стороженко Василиса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Стороженко Ирина Георгиевна

Смерть
04.02.1941
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость 72
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close