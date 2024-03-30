Мальцев Александр Протолеонович
Место рожденияКокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Дата рождения03.07.1838
Дата смерти26.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1838
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Посвящение в духовный сан
26.02.1861
г.Вологда
Преосвященным Христофором Епископом Вологодским и Устюгским рукоположен во священника к Вологодской Покровской внутри града церкви
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мальцев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна
Вологда
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Покровская Рахиль Александровна
Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна
Награда
1865
Награжден орденом св. Анны 2-ой степени
Награда
1865
Награжден набедренником
Награда
1871
Награжден скуфией
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Коленецкая Павла Александровна
Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна
Награда
1876
Награжден бархатной фиолетовой камилавкой
Награда
1880
Награжден золотым крестом
Награда
1881
Награжден орденом св. Анны 3-ей степени
Посвящение в духовный сан
1891
Вологда
возведен на степень протоиерея
Награда
1900
Награжден орденом св. Владимира 4-ой степени
Награда
1907
Награжден палицею
Награда
1911
Награжден орденом св. Владимира 3-ей степени
Награда
1915
Награжден крестом из кабинета Его Величества
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1920
Вологда
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище,Вологда