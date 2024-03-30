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Мальцев Александр Протолеонович

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Место рождения

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.

Дата рождения

03.07.1838

Дата смерти

26.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1838

Отец: Мальцев Протолеон Дометиевич

Мать: Мальцева Анна Федоровна

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Посвящение в духовный сан
26.02.1861
г.Вологда
Преосвященным Христофором Епископом Вологодским и Устюгским рукоположен во священника к Вологодской Покровской внутри града церкви
Рождение ребёнка
1862

Сын: Мальцев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна

Вологда
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Покровская Рахиль Александровна

Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна

Награда
1865
Награжден орденом св. Анны 2-ой степени
Награда
1865
Награжден набедренником
Награда
1871
Награжден скуфией
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Коленецкая Павла Александровна

Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна

Награда
1876
Награжден бархатной фиолетовой камилавкой
Награда
1880
Награжден золотым крестом
Награда
1881
Награжден орденом св. Анны 3-ей степени
Посвящение в духовный сан
1891
Вологда
возведен на степень протоиерея
Награда
1900
Награжден орденом св. Владимира 4-ой степени
Награда
1907
Награжден палицею
Награда
1911
Награжден орденом св. Владимира 3-ей степени
Награда
1915
Награжден крестом из кабинета Его Величества
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Мальцева Асенефа Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Асенефа Васильевна

Смерть
26.02.1920
Вологда
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище,Вологда
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