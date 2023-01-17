Фамилии Нет Пелагия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФамилии Нет Пелагия Гордеевна

Фамилии Нет Пелагия Гордеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1807 ст.

Дочь: Фамилии Нет Елена Иванова

Отец ребёнка: Фамилии Нет Иван Моисеевич

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1813 ст.

Сын: Фамилии Нет Василий Иванович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Иван Моисеевич

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Фамилии Нет Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Иван Моисеевич

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Иван Моисеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close