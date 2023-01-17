Фамилии Нет Пелагия Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1807 ст.
Дочь: Фамилии Нет Елена Иванова
Отец ребёнка: Фамилии Нет Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
23.01.1813 ст.
Сын: Фамилии Нет Василий Иванович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Фамилии Нет Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Иван Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно