Хлынова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1809 ст.
Дочь: Чурмазова Настасья Константиновна
Отец ребёнка: Хлынов Константин Степанович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анисья Константиновна
Отец ребёнка: Хлынов Константин Степанович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Хлынов Константин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно