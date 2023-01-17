Хлынова Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1809 ст.

Дочь: Чурмазова Настасья Константиновна

Отец ребёнка: Хлынов Константин Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анисья Константиновна

Отец ребёнка: Хлынов Константин Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Хлынов Константин Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Константин Степанович

Смерть
Неизвестно
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