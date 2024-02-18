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Городнов Абрам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

31.12.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Городнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городнова Анна Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Городнов Матвей Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.12.1901 ст.
Умер в 65 лет от старости

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