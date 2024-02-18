Городнов Абрам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти31.12.1901 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: Городнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городнова Анна Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Городнов Матвей Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.12.1901 ст.
Умер в 65 лет от старости