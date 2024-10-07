Еремин Яков Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1915
Дочь: Сорокина (Еремина) Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Еремина Февронья Семёновна
Рождение ребёнка
06.06.1917
Дочь: (Еремина) Серафима Яковлевна
Мать ребёнка: Еремина Февронья Семёновна
Смерть
Неизвестно