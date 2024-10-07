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Еремин Яков Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина Февронья Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1915

Дочь: Сорокина (Еремина) Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Еремина Февронья Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1917

Дочь: (Еремина) Серафима Яковлевна

Мать ребёнка: Еремина Февронья Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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