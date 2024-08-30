Читнёва Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Читнёва Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Читнёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Читнёв Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Читнёв Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Читнёв Иван

Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Шершова (Читнёва) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Читнёв Иван

Смерть
Неизвестно

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