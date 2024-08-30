Читнёва Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Читнёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Читнёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Читнёв Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Читнёв Иван
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Шершова (Читнёва) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Читнёв Иван
Смерть
Неизвестно