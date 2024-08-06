Капустина (Черенкова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Черенкова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
16.05.1968

Сын: Капустин Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Капустин Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.09.1972

Дочь: Капустина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Капустин Анатолий Григорьевич

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