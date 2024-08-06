Капустина (Черенкова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1968
Сын: Капустин Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Капустин Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.09.1972
Дочь: Капустина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Капустин Анатолий Григорьевич