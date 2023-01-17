Сафонова (Менкова) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Менкова) Таисия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
31.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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