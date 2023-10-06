Лоскутов Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения21.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1838
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Мария Макарова
Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.
Дочь: Лоскутова Анфиса Иванова
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Макарова
26.06.1882 года крещение. Восприемники: села Марисолы и.д. псаломщика Ивана Пономарева дочь девица Мария. Л. 381 об.-382.
Рождение ребёнка
05.02.1884
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Макарова
6.02.1884 года крещение. Восприемники: Андрей Григорьев Лоскутов. Лл. 12 об.-13
Рождение ребёнка
20.01.1887
Дочь: Лоскутова Мария Иванова
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Макарова
21.01.1887 года крещение. восприемники: дочь девица Елизавета?. Лл.
Рождение ребёнка
07.01.1896
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Макарова
Рождение ребёнка
01.06.1897
Дочь: Лоскутова Павла Иванова
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Макарова
2.06.1897 года крещение. восприемники: Казанской губернии г. Козмодемьянска Владимира Константинова Шумилова жена Евдокия Захарова. Лл.16 об.-17