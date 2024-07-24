Мотрук - Михайлова (Гусева) Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1962
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1962
Отец: Гусев Владимир Иванович
Мать: Гусева Нина Филиповна
Рождение ребёнка
12.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотрук Виталий Васильевич
Каменка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра