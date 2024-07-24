Мотрук - Михайлова (Гусева) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрук - Михайлова (Гусева) Тамара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1962

Отец: Гусев Владимир Иванович

Мать: Гусева Нина Филиповна

Рождение ребёнка
12.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотрук Виталий Васильевич

Каменка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

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