Загударина Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Загударин Семён Сергеевич
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Дочь: Загударина Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Сын: Загударин Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Дочь: Загударина Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Дочь: Загударина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Сын: Загударин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Дочь: Загударина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Сын: Загударин Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Сын: Загударин Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович
Сын: Загударин Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович