Загударина Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загударина Наталья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1873 ст.

Сын: Загударин Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1874 ст.

Дочь: Загударина Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1875 ст.

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.

Сын: Загударин Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1881 ст.

Дочь: Загударина Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1882 ст.

Дочь: Загударина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
06.10.1884 ст.

Сын: Загударин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1885 ст.

Сын: Загударин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.

Дочь: Загударина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1890 ст.

Сын: Загударин Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1890 ст.

Сын: Загударин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.

Сын: Загударин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Загударин Сергей Семёнович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загударин Сергей Семёнович

Смерть
Неизвестно
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