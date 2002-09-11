Зацарева -Хан- (Шлангман) Дина (Иудис) Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1920
Дата смерти11.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1920
Отец: Шлангман Лев Израилевич
Мать: Шлангман Елена Мозисовна
Смена фамилии
Неизвестно
Взяла фамилию мужа — Хан
Смена фамилии
Неизвестно
Взяла фамилию мужа — Зацарева
Смерть
11.09.2002
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Захоронение: Санкт-Петербург, кладбище Еврейское - Преображенское, участок: 4, место: 249А