Зацарева -Хан- (Шлангман) Дина (Иудис) Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зацарева -Хан- (Шлангман) Дина (Иудис) Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1920

Дата смерти

11.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1920

Отец: Шлангман Лев Израилевич

Мать: Шлангман Елена Мозисовна

Смена фамилии
Неизвестно
Взяла фамилию мужа — Хан
Смена фамилии
Неизвестно
Взяла фамилию мужа — Зацарева
Смерть
11.09.2002
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Захоронение: Санкт-Петербург, кладбище Еврейское - Преображенское, участок: 4, место: 249А
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