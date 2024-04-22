Черезов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Черезов Иван Максимович
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1889
Сын: Черезов Никита Васильевич
Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Черезов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Черезов Евграф Васильевич
Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна
д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
Неизвестно