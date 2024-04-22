Черезов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерезов Василий Иванович

Черезов Василий Иванович

Место рождения

Мысы, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Черезов Иван Максимович

Мать: не указана

Мысы, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1885

Жена: Черезова Феврония Федоровна

Мысы, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Черезов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна

Мысы, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Черезов Потап Васильевич

Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна

Мысы, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Черезов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Черезов Евграф Васильевич

Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Черезова Феврония Федоровна

д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close