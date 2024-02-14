Галим Исмагилович
Место рожденияНижний Тимерлик Урахчинской волости Лаишевского уезда Казанской губении
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Исмагил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
17.07.1918
Сын: Галимов Гилемзян (Галимзян)
Мать ребёнка: Хадича
Смерть
Неизвестно