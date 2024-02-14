Галим Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галим Исмагилович

Место рождения

Нижний Тимерлик Урахчинской волости Лаишевского уезда Казанской губении

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Исмагил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
17.07.1918

Сын: Галимов Гилемзян (Галимзян)

Мать ребёнка: Хадича

Смерть
Неизвестно

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