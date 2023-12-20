Илларионов Альберт Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Альберт Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1972

Отец: Илларионов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Анатольевна

Рождение ребёнка
?.02.1997

Сын: Илларионов Гаврил Альбертович

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Анатольевна

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