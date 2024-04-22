Старцева (Загородских) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Загородских) Анастасия Васильевна

Место рождения

Верхнее Поселье, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

16.05.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Поселье, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.05.1847

Муж: Старцев Дмитрий Филиппович

Обвинск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1856

Сын: Старцев Ион Дмитриевич

Отец ребёнка: Старцев Дмитрий Филиппович

Аристята, Соликамский уезд, Пермская губерния
Или Аристята или Заречная Слободка
Смерть
16.05.1858
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