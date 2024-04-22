Старцева (Загородских) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти16.05.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
16.05.1847
Обвинск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1856
Отец ребёнка: Старцев Дмитрий Филиппович
Аристята, Соликамский уезд, Пермская губерния
Или Аристята или Заречная Слободка
Смерть
16.05.1858