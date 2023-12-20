Филиппов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова (Филиппова) Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1944
Сын: Филиппов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Филиппов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна
Борисово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.12.1956
Дочь: Сумина (Филиппова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна