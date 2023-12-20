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Филиппов Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Филиппов Сергей Михайлович

Мать: Филиппова Онисья Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова (Филиппова) Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1944

Сын: Филиппов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1949

Сын: Филиппов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

Борисово, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.12.1956

Дочь: Сумина (Филиппова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова (Салтыкова) Евдокия Ивановна

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