Глухов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Глухов Алексей Иванович

Мать: Глухова Палагея Даниловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Глухов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Глухова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Килина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Глухова Анна Федотовна

Бракосочетание
2007

Жена: Глухова Анна Федотовна

Смерть
2018
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