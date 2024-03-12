Глухов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Глухов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Глухов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Глухова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Килина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Глухова Анна Федотовна
Бракосочетание
2007
Жена: Глухова Анна Федотовна
Смерть
2018