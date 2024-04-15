Зыкова (Темникова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Сын: Зыков Иван Павлович
Отец ребёнка: Зыков Павел Ванифатьевич (Инфантьевич, Бонифатиевич)
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно