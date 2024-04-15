Зыкова (Темникова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Темникова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1907 ст.

Муж: Зыков Павел Ванифатьевич (Инфантьевич, Бонифатиевич)

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Сын: Зыков Иван Павлович

Отец ребёнка: Зыков Павел Ванифатьевич (Инфантьевич, Бонифатиевич)

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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