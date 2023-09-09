Жигунова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти05.04.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жигунова Ирина Кононовна
Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Жигунова Марфа Кононовна
Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
24.08.1817
Дочь: (Жигунова) Наталья Кононовна
Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Жигунова) Елена Кононовна
Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич
Смерть
05.04.1841