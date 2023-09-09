Жигунова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигунова Дарья Андреевна

Жигунова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

05.04.1841

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигунов Конон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигунова Ирина Кононовна

Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Жигунова Марфа Кононовна

Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич

Рождение ребёнка
24.08.1817

Дочь: (Жигунова) Наталья Кононовна

Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Жигунов Иван Кононович

Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Жигунова) Елена Кононовна

Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Жигунов Кирилл Кононович

Отец ребёнка: Жигунов Конон Яковлевич

Смерть
05.04.1841

Мы используем куки для улучшения работы сайта.