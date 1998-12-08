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Борисов Артемий Сергеевич

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

08.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1998

Отец: Борисов Сергей Леонидович

Мать: Борисова Светлана Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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