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Борисов Артемий Сергеевич
Борисов Артемий Сергеевич
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
08.12.1998
Пол
Мужской
Отец
Борисов Сергей Леонидович
1958 г.р.
Мать
Борисова (Маюнова) Светлана Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1998
Отец:
Борисов Сергей Леонидович
Мать:
Борисова Светлана Николаевна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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