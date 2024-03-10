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Бучнев Александр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучнев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Бучнева Александра Никифоровна

Конецгорье, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучнев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Бучнева Александра Никифоровна

Конецгорье, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучнев Леонид Александрович

Мать ребёнка: Бучнева Александра Никифоровна

Конецгорье, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Бучнева (Трескина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Бучнева Александра Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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