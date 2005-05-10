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Петровский Мейкул

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Петровский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Рождение ребёнка
1904

Сын: Петровский Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петровская Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Рождение ребёнка
03.04.1927

Сын: Петровский Герман Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Антон Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Франц Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Магдалена

Смерть
Неизвестно
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