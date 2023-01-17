Абросимов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1912 ст.
Дата смерти13.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.09.1912
Рождение
12.09.1912 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1937
Сын: Абросимов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1937
Сын: Абросимов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.11.1942
Осуждён ст.58