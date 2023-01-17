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Абросимов Алексей Андреевич

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Место рождения

Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.09.1912 ст.

Дата смерти

13.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.09.1912
Рождение
12.09.1912 ст.

Отец: Абросимов Андрей Петрович

Мать: Абросимова Мария Степановна

Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1937

Сын: Абросимов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1937

Сын: Абросимов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Абросимова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.11.1942
Осуждён ст.58
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