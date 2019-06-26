Сапегин Александр Михайлович
Место рожденияКрасногорск РФССР
Дата рождения26.06.1959
Дата смерти20.01.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1959
Отец: Сапегин Михаил
Мать: не указана
Красногорск РФССР
Рождение ребёнка
09.09.1993
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Абузярова Татьяна Викторовна
Ташкент Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2000
Ташкент Узбекистан
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Бектимир Ташкент Узбекистан