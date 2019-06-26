Сапегин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегин Александр Михайлович

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Место рождения

Красногорск РФССР

Дата рождения

26.06.1959

Дата смерти

20.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1959

Отец: Сапегин Михаил

Мать: не указана

Красногорск РФССР
Рождение ребёнка
09.09.1993

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Абузярова Татьяна Викторовна

Ташкент Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абузярова Татьяна Викторовна

Смерть
20.01.2000
Ташкент Узбекистан
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Бектимир Ташкент Узбекистан
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