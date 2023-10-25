Сутормина Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутормина Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1941

Отец: Сутормин Василий Федорович

Мать: Непогодина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Шульга Александр Иванович

Отец ребёнка: Шульга Иван Иванович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Шульга Юрий Иванович

Отец ребёнка: Шульга Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульга Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шульга Иван Иванович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульга Иван Иванович

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