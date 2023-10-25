Сутормина Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1941
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Шульга Александр Иванович
Отец ребёнка: Шульга Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Шульга Юрий Иванович
Отец ребёнка: Шульга Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульга Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шульга Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шульга Иван Иванович