Бондарь Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.2004
Дочь: Бондарь Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Комарова Марина Александровна
Рождение ребёнка
14.07.2006
Сын: Бондарь Артём Владимирович
Мать ребёнка: Комарова Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно