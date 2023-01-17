Бондарь Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.2004

Дочь: Бондарь Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Комарова Марина Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.2006

Сын: Бондарь Артём Владимирович

Мать ребёнка: Комарова Марина Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Марина Александровна

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