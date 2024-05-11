Миргородский Козьма Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1791
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Миргородский Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Миргородский Емельян Козьмич
Мать ребёнка: Миргородская Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Миргородский Дамиан Козьмич
Мать ребёнка: Миргородская Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Миргородская Домникия Козьминична
Мать ребёнка: Миргородская Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Миргородский Прокопий Козьмич
Мать ребёнка: Миргородская Марфа Антоновна
Смерть
После 1791