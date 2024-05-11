Миргородский Козьма Павлович 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миргородский Козьма Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1791

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Миргородский Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миргородская Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Миргородский Емельян Козьмич

Мать ребёнка: Миргородская Марфа Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Миргородский Дамиан Козьмич

Мать ребёнка: Миргородская Марфа Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Миргородская Домникия Козьминична

Мать ребёнка: Миргородская Марфа Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Миргородский Прокопий Козьмич

Мать ребёнка: Миргородская Марфа Антоновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1791
Криски, Чернігівська область

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