Kakhovskiy Boris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kakhovskiy Boris

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Kakhovskiy Evdokim

Мать: Kakhovskaya Evdokia

Рождение ребёнка
15.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kakhovskaya Polina

Рождение ребёнка
23.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kakhovskaya Polina

Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kakhovskaya Polina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kakhovskaya Polina

Смерть
1987
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