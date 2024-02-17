Kakhovskiy Boris
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1987
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Kakhovskiy Evdokim
Мать: Kakhovskaya Evdokia
Рождение ребёнка
15.07.1951
Рождение ребёнка
23.02.1958
Рождение ребёнка
08.03.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1987