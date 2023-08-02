Смельчаков Спиридон Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 или 1782
Дата смерти06.11.1841 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1782
Отец: Никита
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Сын: Иуда Спиридонов
Мать ребёнка: Смельчакова Анна Сергеевна
Работа или профессия
С 1814 по 1816
Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дьячок при Троицкой церкви
Работа или профессия
До 1814
Полибино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Заштатный дьячок
Работа или профессия
С 1817 по 1841
Дьячок при Михаило-Архангельской церкви
Восприемник
23.05.1828 ст.
Села Сарайгира у однодворца Мирона Власова сын Михаил
Восприемник
29.05.1831 ст.
Села Сарайгира у однодворца Софона Васильева Панова дочери его родной девицы незаконный сын Иоан
Восприемник
17.11.1833 ст.
Села Сарайгира у однодворца Григорья Иванова и законной жены его Марфы Лаврентиевой сын Матвей
Восприемник
18.03.1834 ст.
Села Сарайгира у пономаря Матвея Семенова и законной жены его Анны Николаевой сын Алексей
Восприемник
05.05.1834 ст.
Деревни Ивановки у однодворца Филата Иванова и законной жены его Анны Ионовой дочь Пелагея
Восприемник
13.06.1834 ст.
Деревни Ивановки у однодворца Афанасия Феоктистова и законной жены его Агрофены Яковлевой дочь Акулина
Восприемник
17.08.1834 ст.
У солдатской жены Агрофены Никитиной незаконный сын Мирон
Восприемник
16.12.1834 ст.
Села Сарайгира у однодворца Архипа Никитина и законной жены Хевроньи Ивановой сын Спиридон
Восприемник
09.01.1836 ст.
Деревни Ивановки у однодворца Антона Александрова и жены его Марины Михаиловой сын Филип
Восприемник
15.03.1836 ст.
Деревни Зерыклов у ясашного крестьянина Кузьмы Петрова и жены его Федосьи Васильевой сын Агап
Восприемник
22.03.1838 ст.
Села Сарайгира у однодворца Никиты Васильева и жены его Вассы Григорьевой сын Василий
Восприемник
26.06.1838 ст.
Деревни Ивановки у однодворца Ильи Иванова и жены его Агафьи Сидоровой дочь Хеврония
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1841 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
08.11.1841 ст.