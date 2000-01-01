Лагутенко Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутенко Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1970

Отец: Лагутенко Анатолий Федосович

Мать: Лагутенко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
20.04.1991

Дочь: Володченко Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Какой-То Дядька бе

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагутенко Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагутенко Андрей Николаевич

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