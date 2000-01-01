Лагутенко Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1970
Рождение ребёнка
20.04.1991
Дочь: Володченко Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Какой-То Дядька бе
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лагутенко Андрей Николаевич