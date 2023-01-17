Смелова (Лебедева) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1952
Бракосочетание
03.02.1973
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.05.1974
Дочь: Касаткина Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1980
Дочь: Грушевая Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович