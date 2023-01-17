Смелова (Лебедева) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелова (Лебедева) Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1952

Отец: Лебедев Виктор Николаевич

Мать: Лебедева Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
03.02.1973

Муж: Смелов Валерий Александрович

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.05.1974

Дочь: Касаткина Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1980

Дочь: Грушевая Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Смелов Валерий Александрович

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