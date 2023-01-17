Елена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Давидов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Максимов

Отец ребёнка: Максим Давидов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Максим Давидов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофан Максимов

Отец ребёнка: Максим Давидов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Димитрий Максимов

Отец ребёнка: Максим Давидов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнат Максимов

Отец ребёнка: Максим Давидов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Давидов

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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