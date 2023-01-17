Елена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Максимов
Отец ребёнка: Максим Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Максим Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофан Максимов
Отец ребёнка: Максим Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Димитрий Максимов
Отец ребёнка: Максим Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнат Максимов
Отец ребёнка: Максим Давидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Давидов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно