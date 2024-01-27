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Тимофеев Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: Дейчман Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1909

Сын: Тимофеев Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Иконникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1921

Дочь: Алфёрова Нона Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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