Дубинович (Дубинович) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1926
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1930
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1932
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1936
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus