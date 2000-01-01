Дубинович (Дубинович) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Дубинович) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Иван Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Иван Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Иван Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Иван Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Иван Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
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