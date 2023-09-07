Булина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1939

Дочь: Малашина Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Булин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алочкина Галина Александровна

Отец ребёнка: Булин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Булин Александр

Смерть
Неизвестно
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