Булина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1939
Дочь: Малашина Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Булин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алочкина Галина Александровна
Отец ребёнка: Булин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булин Вадим Александрович
Отец ребёнка: Булин Александр
Смерть
Неизвестно