Федосья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения01.06.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1831 ст.
Отец: Дмитрий Борисов
Мать: Пелагея Кондратьева
Бракосочетание
09.05.1848 ст.
Муж: Михаил Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1852 ст.
Сын: Степан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
27.04.1855 ст.
Дочь: Мавра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
04.08.1868 ст.
Дочь: Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Смерть
Неизвестно