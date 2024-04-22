Федосья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Дмитриева

Федосья Дмитриева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.06.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1831 ст.

Отец: Дмитрий Борисов

Мать: Пелагея Кондратьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.05.1848 ст.

Муж: Михаил Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1852 ст.

Сын: Степан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1855 ст.

Дочь: Мавра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1868 ст.

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close