Волоцкий Ксенофонт Евграфович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Место рождения

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Волоцкий Евграф Алексеевич

Мать: Волоцкая (Андреева) Ольга Даниловна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Наталия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
В 1866 году учился во Владимирской Духовной семинарии. По окончании семинарии - безместный пономарь погоста Дмитриевский, С 26 ноября 1873 - пономарь села Кудрино Меленковского уезда. с ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкий Константин

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Рождение ребёнка
11.07.1878

Дочь: Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Волоцкий Евграф Ксенофонтович

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Рождение ребёнка
04.10.1884

Сын: Волоцкий Сергей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Рождение ребёнка
23.11.1889

Дочь: Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зябликова (Волоцкая) Анфиса Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.09.1894

Сын: Волоцкий Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1922
Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

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