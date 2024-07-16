Волоцкий Ксенофонт Евграфович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
В 1866 году учился во Владимирской Духовной семинарии. По окончании семинарии - безместный пономарь погоста Дмитриевский, С 26 ноября 1873 - пономарь села Кудрино Меленковского уезда. с ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкий Константин
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
11.07.1878
Дочь: Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1880
Сын: Волоцкий Евграф Ксенофонтович
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
04.10.1884
Сын: Волоцкий Сергей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
23.11.1889
Дочь: Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зябликова (Волоцкая) Анфиса Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1894
Сын: Волоцкий Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Волоцкая Наталия Павловна
Смерть
1922