Рукавишников Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишников Константин Васильевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.05.1848

Дата смерти

12.12.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1855 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.12.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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