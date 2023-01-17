Рукавишников Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1848
Дата смерти12.12.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1855 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.12.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния