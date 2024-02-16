Нешмонина (Белкова) Ольга Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешмонина (Белкова) Ольга Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1964

Отец: Белков Станислав Васильевич

Мать: Белкова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1991

Дочь: Нешмонина Анна Олеговна

Отец ребёнка: Нешмонин Олег Владимирович

Катманду, Непал
Рождение ребёнка
15.06.2002

Дочь: Нешмонина Алина Олеговна

Отец ребёнка: Нешмонин Олег Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нешмонин Олег Владимирович

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