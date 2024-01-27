Цикишев Николай Отец Николаевич
Место рожденияСтавропольский край, Курский район, х. Губжоков
Дата рождения1938
Дата смерти11.09.1988
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Рождение ребёнка
01.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Моздок, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.09.1988
г. Нальчик
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов