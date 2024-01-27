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Цикишев Николай Отец Николаевич

Место рождения

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков

Дата рождения

1938

Дата смерти

11.09.1988

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Цикишев Николай Отец Федорович

Мать: Цикишева Евдокия Степановна

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Рождение ребёнка
01.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Моздок, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.09.1988
г. Нальчик
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов
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