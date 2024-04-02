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Жбанов Иван

Место рождения

п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

09.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: Жбанов Василий

Мать: Жбанова Екатерина

п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жбанова Прасковья

п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Бракосочетание
28.09.1960

Жена: Жбанова Прасковья

с. Дубовка Ардатовский район Горьковская обл.
Смерть
09.01.1993
г. Кулебаки
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
с. Туртапка Выксунский район Нижегородская обл.
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