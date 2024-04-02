Жбанов Иван
Место рожденияп. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Дата рождения08.03.1926
Дата смерти09.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926
Отец: Жбанов Василий
Мать: Жбанова Екатерина
п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жбанова Прасковья
п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Бракосочетание
28.09.1960
Жена: Жбанова Прасковья
с. Дубовка Ардатовский район Горьковская обл.
Смерть
09.01.1993
г. Кулебаки
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
с. Туртапка Выксунский район Нижегородская обл.