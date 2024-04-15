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Сахненко Николай Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

С 1907 по 1908 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
18.04.1934

Дочь: Леонова (Саненко) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
15.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна

Смерть
Неизвестно

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