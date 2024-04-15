Сахненко Николай Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1934
Дочь: Леонова (Саненко) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
15.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахненко (Удовик) Прасковья Даниловна
Смерть
Неизвестно