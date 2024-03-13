Сайфтдинова (Минькова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфтдинова (Минькова) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1951

Отец: Миньков Иван Лавреньевич

Мать: Минькова (Старинская) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов Фарид Махмудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
30.09.1971

Дочь: Кривичанина (Луценко?) Анжелика

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
05.07.1977

Дочь: Козловская (Луценко? Сайфутдинова?) Ольга

Отец ребёнка: Сайфутдинов Фарид Махмудович

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