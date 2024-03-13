Сайфтдинова (Минькова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
30.09.1971
Дочь: Кривичанина (Луценко?) Анжелика
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.07.1977
Дочь: Козловская (Луценко? Сайфутдинова?) Ольга
Отец ребёнка: Сайфутдинов Фарид Махмудович