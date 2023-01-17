Смородинова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2020
Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Умерла у себя дома после нескольких лет, проведенных в лежачем состоянии после перелома шейки бедра.
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