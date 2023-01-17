Смородинова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2020
Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Умерла у себя дома после нескольких лет, проведенных в лежачем состоянии после перелома шейки бедра.