Губайдуллин Мунир Маратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллин Мунир Маратович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

199 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.05.199

Дочь: Урманцева Эльвира Мунировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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