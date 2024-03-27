Губайдуллин Мунир Маратович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.199
Дочь: Урманцева Эльвира Мунировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно