Сахаров Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Николай Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

03.06.1869

Дата смерти

31.03.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1869
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1893 по 1896
г. Штутгарт, Германия
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1896 по 1913
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1913
г. Париж, Франция
Смерть
31.03.1951
г. Париж, Франция
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