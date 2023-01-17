Сахаров Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1869
Дата смерти31.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869
Место жительства
С 1893 по 1896
г. Штутгарт, Германия
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1896 по 1913
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1913
г. Париж, Франция
Смерть
31.03.1951
г. Париж, Франция